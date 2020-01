Poitiers : Un an et demi de contrat pour Navier et deux recrues potentielles

PRO B

Crédit photo : Gérard Héloïse

Mercredi, le Poities Basket 86 a annoncé la signature au poste d'entraîneur de Jérôme Navier. Il prend la tête de l'équipe à la place d'Antoine Brault, qui a assuré l'intérim depuis la mise à l'écart de Ruddy Nelhomme. Antoine Brault reprend son poste d'assistant alors que Jérôme Navier a signé pour un an et demi. "Il a été engagé au moins sur 18 mois et possiblement plus. L'idée est de s'inscrire ensemble dans la durée", indique le président Louis Bordonneau dans Centre-Presse. Afin de remonter au classement après une première partie de saison catastrophique (12 défaites en 13 matchs), l'effectif professionnel pourrait être quelque peu modifié.

"C'est la première tâche qui va être confiée à Jérôme Navier, annonce le président. L'équipe est apte à évoluer, nous nous sommes donné les moyens pour cela. Je pense qu'il nous faudra deux joueurs mais c'est du domaine du nouvel entraîneur."

Poitiers va commencer l'année 2020 avec un déplacement dans 10 jours à Antibes, une équipe en forme sur la fin d'année civile.