Poitiers a engagé Keith Omoerah

PRO B

Crédit photo : FIBA

Jamar Abrams touché au visage et arrêté un mois, Poitiers, dernier de Pro B, devait vite réagir pour nepas risquer de prendre encore plus de retard dans la lutte pour le maintien. Le club a fait venir l'arrière/ailier canado-nigérian Keith Omoerah (1,94 m, 29 ans). Après avoir joué en Norvège, il évoluait depuis trois saisons en Ukraine. Cette saison, il était au MBC Mykolaiv le coéquipier de Nathan Adrian, ancien joueur des JSA Bordeaux, et tournait à 13,1 points à 49,2% de réussite aux tirs (dont seulement 19,4% à 3-points), 5 rebonds et 3,9 passes décisives en 30 minutes.



Le natif de Winnipeg aura la lourde tâche d'aider Poitiers (3 victoires, 16 défaites) à remonter la pente alors que l'équipe est dernière de Pro B avec 2 victoires de retard sur Aix-Maurienne (5 victoires, 15 défaites).

Attendu dans les prochaines heures en France, il ne pourra pas être qualifié à temps pour la rencontre de vendredi contre Lille.