Poitiers dans le doute, l'entraîneur Andy Thornton-Jones, s'inquiète après la défaite contre Gries

Relégable en Pro B, le Poitiers Basket 86 jouait, ce mardi, un match primordial dans leur course pour le maintien. Sur une série de 4 défaites avant le match, les Poitevins se devaient de remporter la rencontre contre Gries-Oberhoffen. Mais ce sont bien les Alsaciens qui se sont imposés sur le parquet de Poitiers, 98-84. L'entraîneur Andy Thornton-Jones fait le point sur la situation pour Centre Presse :

"On n'était pas prêts à jouer ce (mardi) soir, on va laver notre linge sale en famille. La première mi-temps cristallise tous nos manquements. A la mi-temps, j'ai dit ma colère, je n'en dirai pas plus. C'est plus une histoire de basket, de contenu, mais bien un problème psychologique."