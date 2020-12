Poitiers et Christopher McKnight se séparent

PRO B

Crédit photo : PB86

Deux jours après avoir annoncé la mise à l'écart du duo d'entraîneur Jérôme Navier - Antoine Brault, Poitiers continue de faire du ménage en annonçant le départ, d'un commun accord, de Christopher McKnight (2,01 m, 33 ans).

Le PB86 vous annonce le départ de Christopher MCKNIGHT.https://t.co/Qw4IvHMo7k — Poitiers Basket 86 (@pb86officiel) December 30, 2020

Recruté cet été pour apporter de la densité physique en défense, du leadership ainsi que ses qualitiés offensives, la venue de l'ailier-fort au PB86 s'est avéré être un échec. Malgré des débuts intéressants en Leaders Cup (13 d'évaluation en 2 matchs), McKnight a ensuite baissé son niveau de jeu en championnat. Cumulant 10 points à 28,3% aux tirs et 4 rebonds pour 6,5 d'évaluation en 4 rencontres, il n'avait jamais connu une évaluation aussi faible en Pro B après des passages successifs à Charleville, Nantes et Blois. Le club est en quête d'un remplaçant qui sera certainement américain. Et devra s'adapter à la période sanitaire pour recruter rapidement. D'ailleurs McKnight, recruté en juillet, n'avait débarqué que mi-septembre dans la Vienne. Le départ de ce dernier ne devrait pas être le seul du côté de Poitiers.