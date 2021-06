Poitiers mathématiquement relégué en Nationale 1

PRO B

Crédit photo : Jordan Bonneau

Suite à sa défaite à Paris mardi soir et la victoire de Saint-Chamond à Saint-Quentin, le Poitiers Basket 86 n'a plus aucune chance de sauver sa place en Pro B pour la saison à venir. Après avoir évité la relégation en 2020 grâce à l'arrêt de la saison du à la COVID-19, le PB 86 est resté abonné à la dernière place tout au long de la saison 2020-2021. Les changements de coach et de joueurs n'y ont rien fait, le club devra repasser par la case Nationale 1 masculine (NM1), division qu'ils avaient quitté en 2007. Trois ans plus tard, ils montaient en Pro A. En 2014, le PB 86 effectuait son retour en Pro B. La longue descente aux enfers continue. Il faudra désormais relancer le projet en troisième division avec comme perspective plus enthousiasmante la livraison de la salle du Futuroscope.