Poitiers toujours en course pour le maintien : "La victoire récompense une équipe au diapason"

PRO B

Crédit photo : Jordan Bonneau

"Ils sont rentrés comme des morts de faim et nous sans intensité. Inacceptable !" Après la défaite d'Aix-Maurienne sur le parquet de Poitiers mardi soir (81-74), l'entraîneur de la formation savoyarde Emmanuel Schmitt était contrarié. Au contraire, les vainqueurs du soir Andy Thornton-Jones et Mathis Keita affichaient leur joie.

"(Cette victoire) concrétise l'attitude et l'investissement des joueurs, expliquait le coach à La Nouvelle République. Bravo aux joueurs qui ont su trouver les ressources physiques et mentales pour l'emporter avec le point-average en plus." Un discours partagé par le meneur/arrière Mathis Keïta. "La victoire récompense une équipe au diapason. Défensivement, on a tenu la route avec énergie et agressivité. Ainsi nous avons été plus relâchés en attaque. Même quand Aix est revenu, on est restés ensemble, sans paniquer. Lors des deux derniers matchs, on prenait de gros écarts. Ce (mardi) soir, on a su réagir et faire deux ou trois stops décisifs. Il reste des matchs, il reste du travail, mais notre réaction fait du bien au moral."

Les deux hommes ont aussi remercié le public qui était présent à l'entrée de la salle pour donner de la force à l'équipe locale. Avec 6 victoires en 26 matches et encore 8 rencontres à jouer, le PB 86 est dans la course pour le maintien avec Aix-Maurienne (8-19), Saint-Chamond (6-17) et Antibes (7-20).