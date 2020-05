Poitiers veut continuer avec Jim Seymour et Clément Desmonts

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Dans l’attente de la décision de LNB, le Poitiers Basket 86 ne sait pas encore dans quel championnat son équipe professionnelle évoluera en 2020/21. Une chose est sûre c’est que si la saison reprend, avec 2 victoires seulement après 23 journées, Poitiers aura peu de chance de se maintenir et de ne pas descendre en NM1.

Encore sous contrat, l'entraîneur Jérôme Navier manœuvre néanmoins pour constituer son futur groupe. Dans le flou, il explique à La Nouvelle République qu’il a toutefois l'intention de responsabiliser deux jeunes : « Je me suis positionné rapidement car ils m'ont montré qu'ils étaient capables de faire des choses. »

Ces deux joueurs sont l'intérieur Jim Seymour (2,00 m, 21 ans, 4,4 points à 58% de réussite aux tirs, 2,9 rebonds et 3,1 fautes pour 6 d'évaluation en 15 minutes sur 23 matchs) et l'ailier Clément Desmonts (1,97 m, 22 ans, 2,9 points à 35,6%, 1,3 rebond et 0,5 passe décisive pour 2,8 d'évaluation en 10 minutes). Il s’agirait alors du choix de la jeunesse pour l’entraineur poitevin. Utilisés aussi bien en Pro B qu'avec l'équipe réserve en Nationale 2 masculine (respectivement 8,6 points et 12,7 points par match), ils ont engrangé de l'expérience.

Entre la Pro B et la NM2, Jim Seymour a joué plus de 40 matchs en 2019/20 (photo : Sébastien Grasset)