Porté par le duo Sleva - Kamagate, Paris stoppe Évreux

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Après trois victoires de suite, dont une au bout du suspense chez le voisin rouennais, Evreux est tombé à domicile ce samedi après-midi pour la 6e journée de Pro B. C'est le Paris Basketball qui est venu s'imposer en Normandie 79 à 72, malgré les absences de Gauthier Denis (mollet) et Juhann Begarin.

Le duo Sleva - Kamagaté fait fort

C'est dans le money-time que les protégés de Jean-Christophe Prat se sont détachés, avec des lancers francs successifs des intérieurs Dustin Sleva (17 points à 7/12 aux tirs, 4 rebonds, 3 interceptions et 6 passes décisives pour 24 d'évaluation en 32 minutes) et Ismaël Kamagate (23 point à 8/9, 9 rebonds, 2 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 32 d'évaluation en 24 minutes 30) ainsi que de l'ailier Nobel Boungou-colo (15 points à 4/13 aux tirs, 7 rebonds, 3 interceptions, 2 passes décisives et 7 fautes provoquées pour 16 d'évaluation en 40 minutes).

Avec ce succès, Paris bascule en positif (4 victoires et 3 défaites), soit le bilan contraire de l'ALM. A noter qu'en l'absence de Denis et Begarin, Lois Gendrey a eu droit à 19 minutes de temps de jeu. Le temps de cumuler 8 points à 3/4 et 3 passes décisives pour 11 d'évaluation.