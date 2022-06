Porté par un Timothé Vergiat de gala, Blois s'impose face à Vichy-Clermont et fonce vers la finale

PRO B

Au terme d'une rencontre serrée face à la JA Vichy-Clermont, les hommes de Mickaël Hay réalisent une belle prouesse en se qualifiant pour la finale des playoffs de Pro B face à Antibes. Si le score (83-68) peut paraitre sans appel, celui-ci ne reflète pas la physionomie de la rencontre.

Dès les premiers instants, Blois allait prendre l'avantage sur son adversaire du soir grâce à Tyren Johnson. De son côté, Thomas Cornely pénalisait les siens par la suite en ayant recolté deux fautes personnelle dans un premier acte qui sera finalement plutôt bien maitrisé par les locaux (23-15). La JAV se réveille et stoppe Blois dans son élan et lui passe un 2-8 qui leur permettait de recoller à -2 au score (25-23). Quelques peu refroidi, les deux formations font alors rester bloquées à la marque quelques minutes avant que Dominez Burnett (22 points) ne vienne conjurer la malédiction des siens au tableau d'affichage avec un panier primé (27-28) qui a eu le don de réveiller l'ADA qui a finalement repris l'avantage avant de rentrer aux vestiaires (31-30).

Et Timothé Vergiat est sorti de sa boite...

Après la pause, l'intensité était montée d'un cran entre les deux formations qui réalisaient un joli show offensif en inscrivant quasiment autant de points qu'en première mi-temps avec un léger avantage en faveur de l'ADA Blois (55-50). Le money-time approchant et la JAV continuait de s'accrocher (55-54, 31'), c'est le moment qu'a choisi Timothé Vergiat (23 points à 5/8 à 3-Points, 2 rebonds et 3 passes décisives pour 24 d'évaluation) pour sortir de sa boite. Habituel deuxième lame, le jeune meneur de 23 ans a dynamité le dernier quart avec plusieurs shoots primés derrière l'arc permettant à son équipe d'emballer la rencontre et prendre ses distance (70-57, 35'), bien aidé par Thomas Cornely des deux côtés du terrain. La JAV abdiquait et à une minute du terme le Jeu de Paume chavirait dans l'ivresse (83-68).

Après 2018 où l'ADA Blois avait été champion de France de Pro B après une victoire Saint-Chamond mais n'avait pas pu monter, après 2020 et la crise sanitaire où aucune équipe n'est montée à l'échelon supérieur, Blois a une nouvelle occasion d'accéder à la Betclic Elite avec sa qualification pour la finale des playoffs de Pro B face à Antibes mercredi prochain au Jeu de Paume.