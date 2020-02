Porté par Zaid Hearst, Antibes enchaîne à Paris

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Avec Gabriel Pantel-Jouve,

A trois jours de la finale de la Leaders Cup Pro B, Antibes était déjà en région parisienne ce jeudi. Les Sharks ont affronté le Paris Basketball pour le dernier match de la 20e journée du championnat. Et ils ont empoché la victoire sur le score de 79 à 71.

Ce match a été marqué par la grosse performance de l'arrière Zaid Hearst. Très en vue actuellement, l'américano-nigérian a marqué 34 points à 13/20 aux tirs, égalant la meilleure performance de la saison de l'ailier de Fos Provence Caleb Walker (à Blois). Hearst a notamment donné l'avantage aux siens en réussissant un tir sur le buzzer de la fin de la première mi-temps (36-38).

Derrière, et en confiance actuellement (10 victoires sur les 12 dernières rencontres), l'équipe de Nikola Antic a résisté aux jeunes Parisiens en continuant de s'appuyer sur l'adresse de son arrière. Ils ont fini à +8 (71-79) et s'installent ainsi en première partie de classement en pointant à la 4e place de Pro B (12 victoires et 8 défaites). Tandis que Paris ne décolle pas et reste scotché à la 13e place (8 victoires et 11 défaites).

Dimanche, Antibes tentera d'accrocher le premier titre de la saison face à Nantes, une équipe possédant une dynamique inverse (six défaites en sept matchs en 2020).