Pour acter la suite, la LNB convoque une Assemblée Générale pour le 8 décembre

Le Comité Directeur LNB, réuni ce jeudi 26 novembre pour valider le calendrier de la Jeep ELITE, la Pro B et le championnat Espoirs en décembre, n'a pas acté de décision. C'est lors de l'Assemblée générale des 36 clubs de LNB, programmée le mardi 8 décembre, que l'on saura si la saison reprend et comment.

Reste à savoir si le premier des 16 matchs de Jeep ELITE que la LNB veut programmer en décembre, la rencontre entre l'Elan Béarnais et Monaco, se tiendra le 6 décembre comme espéré.

Voici le communiqué de la LNB :

"Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket s’est réuni deux fois cette semaine pour préparer la continuité des compétitions jusqu’à la fin du confinement, et sur les différents scénarii de reprise quand les salles seront à nouveau ouvertes.

Le Comité Directeur s’est également longuement penché sur les conséquences économiques désastreuses que ne manqueront pas d’avoir les contraintes du huis-clos sur l’économie des clubs qui se battent d’ores et déjà pour leur survie mais veulent continuer à assurer pour leurs fans le feuilleton des championnats PRO.

Il proposera différentes options aux clubs qui se prononceront en Assemblée Générale le 8 décembre.

Pour le mois de novembre, il avait été décidé qu’en raison du huis-clos obligatoire, seuls se joueraient les matches nécessaires au maintien d’une présence en télévision pour la Jeep Elite avec 2 rencontres par week-end, et les matches de la Leaders Cup pour la Pro B, dont la victoire finale opposant Fos-Provence Basket aux Béliers de Quimper a été diffusée sur la chaine l’Equipe le 22 novembre.

Compte tenu de l’extrême difficulté économique dans laquelle se trouvent les clubs du fait de l’impossibilité d’accueillir du public et leurs partenaires, mais prenant en compte les aides compensatoires et réductions de charges que l’Etat a consenti à accorder, le Comité Directeur proposera à l’Assemblée Générale que, pour le mois de Décembre, les clubs de Jeep Elite et Pro B jouent chacun un match à domicile à huis clos.

Pour la partie du mois de Janvier qui demeurerait sans public, il sera proposé que se jouent en priorité le match des huitièmes de finale de Coupe de France, ainsi qu’une journée de Jeep Elite, et deux journées de Pro B, chaque équipe de Pro B jouant un match à domicile à huis-clos.

Si cette proposition devait être acceptée, plusieurs affiches seraient diffusées par la Chaine l’Equipe et Sport en France. En cas d’accord sur cette proposition, Il a été convenu avec la chaine l’Equipe que le samedi 26 décembre verrait la tenue d’un « Boxing Day Jeep Elite » avec la diffusion de trois affiches.

Pour la reprise des compétitions avec du public possiblement avant fin janvier, et pour la fin de la saison 20/21, le Comité Directeur proposera plusieurs scénarii à l’Assemblée Générale concernant la Jeep Elite et la Pro B. Ces scénarii aborderont les différentes situations possibles en fonction du déroulement des compétitions.

Compte tenu du nombre de matches et de journées reportées en raison du confinement, un nouveau calendrier va être élaboré afin de mener au moins la saison régulière à son terme.

Si de nouveaux matches et journées devaient encore être reportés en raison de la situation sanitaire, différents cas se poseront. Certains ont déjà été prévus par l’Assemblée Générale du 28 Mai dernier, qui prévoit notamment l’application du « ranking » des clubs si plus de la moitié des journées a pu être jouée mais pas la totalité, pour l’attribution d’un titre et les conditions de promotion/relégation entre les deux divisions.

L’Assemblée Générale se penchera sur les hypothèses où la saison régulière irait à son terme mais ne permettrait pas de jouer les Playoffs dans les conditions prévues par le règlement, et nécessiterait un aménagement.

Le cas où la saison régulière aurait été totalement jouée mais avec impossibilité calendaire de jouer les Playoffs a également été prévu lors de l’AG du 28 Mai dernier, la saison étant alors considérée comme terminée, et donnant lieu à un palmarès avec promotion et relégation.

Le Comité Directeur travaille sur la totalité des scénarii éventuels et des solutions possibles, en complément de celles déjà votées en Assemblée Générale en mai dernier, différentes parfois entre la Jeep Elite et la Pro B, et les proposera à l’Assemblée Générale qui devra se prononcer.

Enfin, il a adopté une nouvelle formule pour le championnat espoirs : des matchs de poule se dérouleront et aboutiront à un Trophée du Futur sur un site unique au printemps prochain ; les clubs veulent assurer la formation et l’émergence de nouveaux talents, et proposer à des jeunes, une intégration réussie par le basket et avec des études diplômantes.

Le comité Directeur et tous les clubs PRO assurent que la priorité est donnée et sera donnée à la protection sanitaire de ses joueurs et encadrements et assure que le protocole qu’elle a proposé et qui a été adopté, sera strictement appliqué, quelles qu’en soient les conséquences sur le calendrier."