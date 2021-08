Pour mener le jeu, Boulazac mise sur Marquis Wright (ex-Denain)

PRO B

Crédit photo : ClujNapoca

Nikola Antic, l'entraîneur de Boulazac, a décidé de confier l'organisation du jeu à Marquis Wright (1,85 m, 26 ans). Le meneur américain ne débarque pas totalement en terre inconnue puisqu'il retrouve en Périgord Chris-Ebou Ndow, qu'il a côtoyé à Denain en 2019/20.

Après son départ du Nord de la France où il a terminé 3e meilleur passeur de la division (12,2 points, 2,8 rebonds et 5,9 passes décisives mais 2,8 balles perdues pour 12,3 d'évaluation en 29 mlinutes et 23 rencontres de championnat), le natif de Washington D.C. a partagé sa saison 2020/21 entre la Lituanie et la Roumanie. Si son passage dans le pays balte a été très concluant (17,5 points, 2,9 rebonds, 5,2 passes décisives et 1,8 interception en 20 rencontres), celui en Transylvanie sous les ordres de Dusko Vujosevic, l’ex-entraineur du Partizan Belgrade et du Limoges CSP, a été un peu plus difficile (10,6 points, 2,2 rebonds et 3,1 passes décisives en 26 rencontres avec Cluj-Napoca).

« On cherchait sur ce poste un garçon qui va mettre en valeur l’équipe, ses coéquipiers. C’est un meneur virevoltant, excellent passeur, également capable de scorer. C’est un très bon ball-handler, il va créer, percuter les défenses et c’est ce dont on avait besoin. Il connait la ProB, c’est un atout dans ce championnat difficile » a déclaré Nikola Antic sur le site officiel du club.

Boulazac recherche un arrière étranger pour terminer son recrutement.