Pour succéder à Éric Washington, Aix-Maurienne va miser sur Chaz Williams

Éric Washington ayant décidé de faire fructifier son excellent début de saison à Chemnitz (Allemagne), Aix-Maurienne a engagé un autre meneur américain Chaz Williams (1,75 m, 30 ans). Une information que nous avions et qui a été confirmée peu de temps après par le site officiel du club.

Formé à l'Université du Massachusetts en NCAA I (2011-2014), le New-Yorkais - issu du quartier de Brooklyn - a beaucoup voyagé depuis ses débuts en professionnel. Après quelques matchs disputés en G-League, le petit meneur a alors posé ses valises en Turquie, au Mexique, en Suisse, en Finlande, en Islande, en Pologne et dernièrement en Macédoine du Nord. Installé depuis la saison 2020-21, le nouveau poste 1 d'AMSB a connu deux club. D'abord Bitola, puis cette année Gevgelija (19,4 points, 4,6 rebonds, 7,8 passes décisives et 1,8 interception en 37 minutes de jeu et 12 rencontres disputés).

Reste à voir comment ce meneur complet va s'adapter à la Pro B, lui qui aura la lourde tâche de remplacer Éric Washington, devenu très vite le chouchou de la Halle Marlioz et artisan du très bon premier tiers de saison d'Aix-Maurienne, surprenant 4e du classement.