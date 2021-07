Pour succéder à Parker Jackson Cartwright, Saint-Quentin mise sur Justin Pitts

PRO B

Crédit photo : HL Alicante

Il aura la lourde tâche de succéder au MVP Parker Jackson-Cartwright, parti à Bonn en première division allemande. Saint-Quentin vient d'engager pour une saison le meneur américain Justin Pitts (1,78 m, 26 ans). Réputé pour son adresse redoutable, ce meneur vif et rapide évoluait à Alicante ces trois dernières années où il a connu l'accession en LEB Oro en 2019/20.

La saison écoulée, au côté de l'ex-Ébroïcien Stojan Gjuroski, le natif de Blue Springs (Missouri) tournait à 13 points à 45% de réussite aux tirs (dont 37,3% à 3-points, sur 4,5 tentatives par match), 2,4 rebonds et 3,5 passes décisives de moyenne par match. Depuis sa sortie de l'Université Northwest Missouri State en 2018, le petit meneur américain n'avait connu que cette formation. Le charme de la province d'Alicante et de la ville en elle-même avait sûrement joué dans sa décision. Changement géorgraphique et de décor où il va dorénavant poser ses bagages pendant une année dans l'Aisne. Il est le 2e étranger de l'équipe après l'officialisation de Jhornan Zamora, autre joueur bien connu de LEB Oro.