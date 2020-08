Premier test ce mercredi pour Roanne et Saint-Chamond

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Chorale de Roanne

Parmi les premières équipes de Jeep ELITE à avoir repris le chemin de l'entraînement, la Chorale de Roanne est aussi la première à jouer un match de préparation. Ce mercredi à partir de 19h à la Halle Vacheresse, l'équipe de Jean-Denys Choulet affronte la formation voisine de Saint-Chamond, qui évolue en Pro B et doit encore faire sans son seul joueur étranger (Marcus Relphorde) pour le moment. De son côté, après 17 entraînements collectifs, la Chorale pourra utiliser tous ses joueurs. L'occasion pour le public de découvrir les six nouveaux visages de l'effectif, et notamment les trois rookies (Nijal Pearson, Jackson Rowe et Boubacar Toure) encore inconnus sur le circuit professionnel.

"Le groupe est en forme, c'est déjà un premier point positif, note le coach dans Le Progrès. Je suis satisfait de l'ensemble qui fait montre d'envie avec un bon niveau d'intensité. Mais il y a du boulot, notamment pour adapter les rookies au jeu européen."

A noter que cette rencontre sera ouverte au public. Des consignes strictes seront appliquées :