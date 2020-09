Préparation : Blois et Souffelweyersheim enchaînent

PRO B

Après Nantes vendredi, Blois a enchaîné une deuxième victoire de rang samedi, lors de son tournoi organisé au Jeu de Paume, 82-77 face à Quimper. Sya Placoste a terminé meilleur marqueur de l'ADA (18 points), tandis que Thomas Cornely a signé un joli double-double (11 points et 10 passes décisives). Côté Quimper, c'est l'ancien Choletais Junior Etou qui a le plus scoré (16 points, 7 rebonds, 8 fautes provoquées), mais les Bretons ont craqué dans le dernier quart (22-13).

Grâce à une très belle fin de rencontre, nos Blésois s'imposent ce soir !

Souffelweyersheim aussi a enchaîné. Vainqueurs de Wasselonne Otterswiller Saverne la veille, une équipe de N2, les Alsaciens affrontaient cette fois une formation de Pro B, comme eux, à savoir leurs voisins de Gries Oberhoffen. Et avec seulement quelques jours d'entraînement collectif dans les jambes, la faute à un début de prépa empoisonné par le Covid-19, Souffel' s'est imposé 83-78, avec 20 points du rookie Michael Oguine. Privé de Franck Seguela, Kevin Dinal et Louis Cassier, Gries s'est appuyé sur Asier Zengotitabengoa (26 points à 9/13 aux tirs, 7 rebonds et 4 passes pour 32 d'évaluation).

Dans les autres rencontres de la soirée, Saint-Vallier (NM1) a surpris Saint-Chamond (Pro B) 80-77, avec 15 points, 12 rebonds de Demond Watt ; Au tournoi du Portel, Saint-Quentin s'est incliné face aux Belges d'Ostende 79-77, et Lille a battu Denain 78-60.

