Préparation : Sur un panier au buzzer, le BCM Gravelines-Dunkerque s'impose face à Denain

Crédit photo : BCM GravelinesDunkerque

Passé entre les gouttes de la pandémie qui touche un maximum de clubs français, le BCM Gravelines-Dunkerque était opposé à l'ASC Denain Voltaire. Paul Rigot et Itay Segev ayant été mis au repos par le staff médical des Maritimes, Serge Crevecoeur a pu compter sur un duo Chris Horton-Corey Davis en feu pour se maintenir dans la rencontre. Cette opposition face à une formation de Pro B déjà bien huilée a été des plus disputées jusqu'aux derniers instants.

À Denain, 4 joueurs ont survolé les débats

Tout au long de la rencontre, les joueurs de Denain ont toujours été au contact au niveau du score. Jusque dans les dernières secondes d'une rencontre extrêmement serrée, les hommes de Rémy Valin n'ont aucunement démérité face à une formation de l'échelon supérieur. Quatre d'entre eux sont sortis du lot afin de maintenir leur équipe à flot : David Skara (17 points et 11 rebonds pour 20 d'évaluation), Matthieu Missonnier (12 points à 3/3 à 2-points et 2/3 à 3-points, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 17 d'évaluation), Tyler Laser (15 points, 4 rebonds et 5 passes décisives pour 15 d'évaluation) et Justin Raffington (17 points à 8/13 aux tirs et 6 rebonds pour 15 d'évaluation).

Horton et Davis, trop seuls pour être sereins

Pour rivaliser face à de belles recrues denaisiennes, le BCM Gravelines-Dunkerque a pu compter sur des performances de très haut niveau de la part de Corey Davis Jr et de Chris Horton. L'arrière, recruté durant l'intersaison, a inscrit 24 points à 9/15 aux tirs dont 4/9 à 3-points, auxquels sont venus s'ajouter 3 rebonds pour 19 d'évaluation. L'ancien choletais a quant à lui terminé la rencontre en double-double (16 points et 12 rebonds pour 26 d'évaluation). Mis à part eux, la feuille de statistiques est trop peu remplie pour permettre au BCM d'aborder ces 40 minutes de manière sereine.

L'instinct de tueur de Cameron Wells

70-70. Le score à quelques secondes de la fin de cette rencontre de préparation. Il aura fallu un coup de chaud de Cameron Wells pour délivrer les Maritimes et leur permettre de débloquer la situation. Pas franchement en réussite au fil du match, le meneur américain a retrouvé de l'adresse au meilleur des moments. Sur un tir longue distance, il a offert la victoire aux Maritimes sur le score de 73 à 70.

