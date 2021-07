Presque 20 ans après, Sylvain Lautié redevient coach du SLUC Nancy

Il est l'un des trois entraîneurs français à avoir remporté une Coupe d'Europe, en l'occurence la Coupe Korac avec... Nancy en 2002. Sylvain Lautié (53 ans) retrouve le banc du SLUC, presque 20 après.

Alors que des entraîneurs comme Laurent Vila, Jean-Marc Dupraz ou encore Rémy Valin étaient des pistes sérieuses selon nos informations, le club lorrain a finalement opté pour la solution interne puisque le natif de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) n'était autre que le directeur sportif du SLUC Nancy depuis 2019.

Longtemps entraîneur des sélections du Mali, hommes et femmes, où il est d'ailleurs en conflit avec la Fédération en raison de 16 mois de salaires impayés, Sylvain Lautié coache depuis 2017 le club luxembourgeois d'Esch-sur-Alzette avec lequel il a eu de bons résultats jusqu'à présent. Ce spécialiste de la Pro B - il a entraîné à Levallois, Besançon et Boulazac - retrouve une division qu'il connaît bien. À noter que son contrat porte sur une saison.

Aurélien Fortier, président du SLUC Nancy Basket, a réagi à cette signature sur le site officiel du club :

« Nous avons échangé avec plus de 8 coachs. Tous de beaux profils, mais qui ne faisaient pas l’unanimité. En revanche Sylvain faisait lui l’unanimité ! Et il s’est proposé de prendre ses responsabilités et d’aider le club de la meilleure des façons pour essayer de retrouver le plus haut niveau. Au delà, Sylvain étant stabilisé à Nancy, et compte tenu de son attachement à la Ville, à son territoire, on peut espérer, enfin, une stabilité sportive nécessaire, gage des performances passées. Il a le soutien de tout le directoire qui voit en lui un homme engagé, respectueux des joueurs, responsabilisant les jeunes, et fluide dans les échanges. Inutile de revenir sur le palmarès de Sylvain, connu des passionnés du Basket je crois. »