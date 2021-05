Pro B : Souffel héroïque face à Nancy, Blois, Saint-Quentin et Quimper assurent

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Incroyable scénario à Souffelweyersheim où le BCS a renversé Nancy a renversé la situation face à Nancy, bien que mené de 20 points dans le troisième quart-temps !

Après quelques minutes de rodage, la paire Lucas Ugolin - Bruno Cingala-Mata pour le SLUC pèse rapidement au tableau d'affichage. Onze points chacun et bien sûr, chacun dans son registre : de loin pour Ugolin (3/3) et dans la raquette pour l’ancien joueur de Gries (5/7 dans la période). Le BCS ne lâche pourtant pas son adversaire, grâce à Oumarou Sylla puisJason Bach (20-25, 10e). Mais la réussite du SLUC ne faiblit pas et l’écart augmente inéluctablement. Antony Labanca y va également de son primé (21-33)

Un bon passage de Timothé Vergiat rapproche les Alsaciens, le BCS montre plus d’agressivité en fin de période, et malgré les 8 primés de Nancy, pointe à dix unités à la pause, 39-49.

Dix, et bientôt vingt. Rapidement, trop rapidement pour le BCS, les visiteurs vont augmenter leur avance. Ron Lewis prend le relais de ses partenaires et inscrit 12 points en 3 minutes, donnant ainsi son écart maximum au SLUC (43-63, 24e). Contre toute attente, Souffel relève toutefois la tête et inflige à son adversaire un 16-3 sur la fin de période pour revenir, 61-68.

Timothé Vergiat pour forcer la prolongation

La tension monte, au fur-et-à mesure que le temps passe (68-73, 33e). L'avance des Lorrains fond (75-76, 34e). Un primé de Kentan Facey replace même les locaux en tête quelques instants plus tard (78-76). Le public donne de la voix, même si Nancy repasse devant (82-83, 38e).

Un dernier rebond offensif offre une ultime chance à Vergiat (26 points) qui convertit de loin et inscrivant dans la foulée un lancer-franc bonus pour emmener les deux équipes en prolongation (88-88). Proposant un bonne et forte défense, Souffel’ prend de l’avance (96-91). Portés par le duo Bach-Facey, les Alsaciens ne seront plus inquiétés et s’offrent un succès de luxe, 98-93.

Blois et Saint-Quentin maintiennent la pression

Pendant que Fos-sur-Mer l'emportait confortablement devant Gries-Oberhoffen, Blois et Saint-Quentin ont également fait le job. L'ADA l'a emporté 76-66 à Poitiers après avoir compté 25 points d'avance à dix minutes de la fin avec l'aide d'un tandem Monclar-Johnson particulièrement inspiré (18 et 21 points).

Saint-Quentin a pour sa part eu Antibes à l'usure, avec Benoît Gillet (15 points) et Parker Jackson-Cartwright (20 points) pour arbitrer en fin de match le duel entre Hugo Besson (30 points) et Byron Wesley (31 points). À 77-73, Benoît Gillet a ainsi réussi deux paniers décisifs à 3 points (83-75). Parker Jackson-Cartwright a ensuite porté le total du SQBB de loin à 15/26 pour valider la victoire, 86 à 75.

A noter également les cartons deux cartons à +31 pour Quimper (104-73 face à Lille et Paris (76-107 à Saint-Chamond).

Résultats :