Pro B : sprint final d'une lutte pour le maintien passionnante

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Pas deux, pas trois, mais neuf équipes tenteront de sauver leur peau lors des 3 dernières journées de Pro B. Dans un championnat très dense, il n'y a pas que la course au titre et à la montée qui se décidera sur le fil cette saison. Si Rouen est déjà relégué en NM1, le suspense reste entier quant à la seconde descente. Et pour cause, 9 des 18 formations se tiennent à 2 victoires d'écart ou moins. Un scénario d'autant plus fou que l'une d'entre-elles disputera les playoffs dans moins d'un mois.

Actuel seul 17e, avec 12 victoires pour 19 défaites, Nantes est loin d'avoir dit son dernier mot. Club historique de Pro B, présent dans la division depuis 1995, le NBH a connu un mois d'avril compliqué. Mais les Nantais affronteront deux concurrents directs lors des 3 prochaines rencontres : Aix-Maurienne et Saint-Vallier. En quête de régularité, les promus Saint-Vallier et Tours auront eux aussi fort à faire : le SVBD n'a remporté qu'un seul de ses 8 derniers matchs, tandis que le TMB, privé de Marques Townes, devra maintenir la cadence après sa précieuse victoire contre Nantes.

Parmi les autres équipes en danger, l'ASA, toute récente fusion entre Gries et Souffel', mais également Lille, Quimper, Denain ou encore Boulazac, relégué de l'élite la saison dernière, devront tout faire pour se mettre à l'abri. En plus de la bataille pour l'accession entre Saint-Chamond et Nancy tout en haut du classement, la fin de saison s'annonce passionnante en Pro B, et risque d'être mouvementée.

Programme de la 32e journée de Pro B:

Mardi 3 mai :

Tours (16) - Boulazac (12)

Nancy (2) - Rouen (18)

Lille (14) - Antibes (7)

Vichy-Clermont (8) - Saint-Quentin (3)

Chalon/Saône (6) - Gries-Souffel (10)

Évreux (5) - Saint-Chamond (1)

Saint-Vallier (11) - Denain (15)

Quimper (13) - Blois (4)

Mercredi 4 mai :