Pro B: Fos-sur-Mer remporte le choc face à Nancy, 20e victoire pour Saint-Quentin et Paris

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Il a fallu attendre les toutes dernières secondes du choc entre Fos-sur-Mer et Nancy pour voir les Provençaux arracher la victoire sur le fil. Après avoir mené une bonne partie de la rencontre, les locaux ont concédé un 9-2 marqué par le 3 points d'Enzo Goudou-Sinha (17 points, 4 passes décisives) et conclu par l'ancien fosséen Bruno Cingala-Mata en début de quatrième quart-temps (64-68).

Malgré les deux dunks de Bodian Massa et le 3 points de Kevin McClain, Fos-sur-Mer comptait toujours deux points de retard à une minute de la fin lorsque Charles Nkaloulou a fait mouche en tête de raquette (74-76). Fos Provence Basket s'en est alors tiré in-extremis avec un lancer de Kevin McClain, un lay-up tout cuit de Jamar Diggs et un dernier rebond défensif décisif signé Bodian Massa après la dernière tentative ratée de Ron Lewis pour un court mais précieux succès en faveur des coéquipiers de Jean-Michel Mipoka (19 points).

Paris à la fête, Quimper en galère

Saint-Quentin et Paris ont quant à eux assuré, s'imposant de 18 et 25 points d'écart respectivement face à Evreux (84-66) et Vichy-Clermont (99-74). Même sans Hugo Besson, le SQBB a su finir fort en s'appuyant notamment sur Parker Jackson-Cartwright (7 points, 10 passes décisives) et Benoît Gillet (9 points, 6 passes décisives) pour épauler un Lien Phillip déchaîné (29 points, 18 rebonds). Paris a pour sa part déroulé devant Vichy Clermont avec un collectif toujours aussi performant dans sa diversité (123 d'évaluation). Sheck Wes en a même profité pour inscrire ses premiers points !

A noter également le court revers de Quimper à Nantes qui handicape fortement les chances des Béliers dans la course à la montée (93-91) et en bas de tableau le succès d'Antibes à Aix-Maurienne (59-67) avec un grand Byron Wesley (21 points, 8 rebonds, 8 passes décisives). Les Sharks reviennent à hauteur de l'AMSB (9v-21d) mais l'AMSB possède un point-average positif à l'issue des deux confrontations directes.

Résultats :