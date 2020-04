Pro B ou Jeep ELITE, Lucas Dussoulier est dans le flou sur son avenir

PRO B

Crédit photo : Chloë Audran Relimien

Auteur d’une nouvelle belle saison cette saison du côté de Quimper (10 points, 4,1 rebonds et 2,3 passes décisives pour 12,4 d’évaluation en 28 minutes par match), Lucas Dussoulier (2,03 m, 23 ans) risque d’être fortement courtisé à l’inter-saison, comme l'été dernier. Pour le poste 3 passé par le Centre Fédéral, le flou sur la suite (ou la fin) de la saison 2019/20 ne lui permet pas de projeter pour l’avenir. Rester ou prolonger, il ne peut se prononcer. Surtout que Quimper, deuxième de la saison régulière au moment de l'arrêt, pourrait bien monter en Jeep ELITE. Une division qu'il pourrait réellement découvrir... dans le Finistère ou ailleurs. Déjà l'été dernier, il avait décliné une offre de Nanterre pour rester à l'UJAP. « Pour l’instant, tout est possible car c’est impossible de prendre une décision sans savoir comment on va reprendre en septembre », explique-t-il dans un entretien accordé au Télégramme.

Une fin de saison serait une déception de plus pour le club breton qui réalisait l’une des meilleures saisons de son histoire : « En tant que joueur, c’est un peu décevant, car on était en train de faire une super saison, avec un super groupe et un super public. Mais par rapport à la situation actuelle, il y a des considérations bien plus importantes à prendre en compte. »