Quasiment au complet, Chalon "a juste besoin de gagner un match" pour se relancer selon Damien Bouquet

PRO B

Crédit photo : Charlotte Geoffray

L'Elan Chalon reste sur cinq défaites de suite. Dans le but de bien finir la saison afin d'attaquer les playoffs sur une bonne dynamique mais aussi d'avoir le meilleur tableau possible, l'équipe de Maxime Pacquaut doit stopper cette spirale négative. Cela tombe bien, le groupe s'est étoffé avec le retour de Mickaël Gelabale, Antoine Eïto et Kevin Harley à l'entraînement. Reste une incertitude autour de Jonathan Augustin-Fairell, censé revenir dans la semaine. Interrogé sur Elan TV avant la rencontre de la 30e journée contre Aix-Maurienne ce vendredi au Colisée, l'ailier Damien Bouquet estime que son équipe a manqué de cohésion et de rotation sur les derniers matches. Les rotations, la formation bourguignonne les aura de nouveau. La cohésion, elle pourrait très vite revenir, à une condition; "Je pense qu'on a juste besoin de gagner un match pour repartir dans un bon élan", avoue-t-il, sans cacher que son équipe "a eu quelques soucis de cohésion" dernièrement. L'entretien est à voir/écouter ci-dessous :