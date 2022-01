Quatre matches de Pro B reportés à cause de cas de COVID-19

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Le Comité Sanitaire de la Ligue Nationale de Basket (LNB) a acté le report de quatre rencontres des deux journées de Pro B à venir. Il s'agit de :

Nantes vs Saint-Quentin (15e journée)

Evreux vs Elan Chalon (15e journée)

Vichy vs Nantes (16e journée)

Blois vs Tours (16e journée)

Pour rappel, les matches de la 15e journée entre Denain et Boulazac et entre Vichy et Blois avaient déjà été reportés.