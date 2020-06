Quentin Losser (CCRB) prêté à Denain pour une saison

PRO B

Toujours à la recherche de joueurs au statut U23, Denain s'attache les services, en prêt, du jeune Quentin Losser (2,02m, 20 ans). Intérieur imposant, il sort d'une belle saison avec les Espoirs du CCRB.

À Châlons-Reims depuis l'été 2018, Quentin Losser a eu l'opportunité, cette saison, de poursuivir sa progression sous les ordres d'un coach qu'il connaît bien. Passé par le centre de formation du Hyères-Toulon Var Basket, il avait déjà travaillé sous les ordres de Mickael Pivaud. La saison passée, il faisait tout simplement partie des meilleurs intérieurs du championnat Espoirs, moyennant 17,3 points, 7,9 rebonds et 1,7 passe décisive en 30 minutes. Le tout sur 22 rencontres disputées. Il a également participé à quelques rencontres de Coupe de France dont un huitième de finale face à... Denain. Le jeune français avait alors inscrit 6 points dans la victoire de son équipe. Alliant puissance et solidité, son touché de balle et son intensité viendront densifier la raquette de l'ASC Denain Voltaire.

Les Dragons, n'ayant pas de centre de formation agréé, doivent compter dans leurs rangs un minimum de quatre joueurs U23 sous contrat. Si cela n'est pas respecté, le club devra payer 25 000€ auprès de la Ligue Nationale de Basket (LNB) par joueur U23 manquant. Quentin Losser rejoint Brahim Dohou et Ismaël Cadiau.

