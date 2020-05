Quentin Ruel également courtisé par Denain et Nantes

PRO B

Crédit photo : Simon Godet

Alors que la période des transferts bat son plein, le jeune Quentin Ruel (2,02 m, 20 ans) est courtisé par plusieurs clubs de Pro B. Outre le fort intérêt de Rouen, il est également sur les tablettes de Denain et Nantes selon Paris-Normandie.

Toutefois, le Rouen Métropole Basket aurait des arguments à faire valoir comme explique le coach Alexandre Ménard :

« On a nos chances, nous avons fait une proposition. Cholet aura son mot à dire puisqu'il s'agira d'un prêt. Ça dépendra de l'attractivité des projets. »

Le poste 3/4 Normand d'origine et Maugeois d'adoption est donc dans le viseur de plusieurs clubs de Pro B, reste à savoir quel sera le projet qui attirera le plus celui qui tournait à 15 points, 5 rebonds et un peu plus de 2 passes décisives par match en 28 minutes cette saison avec les Espoirs, leaders invaincus du championnat.