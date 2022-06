Quentin Ruel poursuit son aventure quimpéroise d'une saison

PRO B

Ils sont désormais quatre à être sous contrat jusqu'en 2023. Après la récente prolongation de Digué Diawara, c'est Quentin Ruel (22 ans, 2,02 m) qui a décidé de rester un an de plus dans le Finistère. Ruel rejoint donc Diawara, Paul-Lou Duwiquet et Théo Léon dans les rangs de la formation bretonne. Médaillé de bronze avec la sélection nationale U20 lors du dernier Mondial en 2019, Ruel s'inscrit dans la durée pour la première fois de sa jeune carrière professionnelle.



Notre numéro 1 sera lui aussi quimpérois pour une saison de plus !



Du haut de ses 22 ans, l'ailier fort français a su confirmer ce que l'on avait aperçu de lui à Rouen : un profil d'intérieur moderne, porté sur le shoot à longue distance. Ses statistiques sont similaires à celles de l'année précédente : 6,7 points à 57,6% aux tirs dont 32,1% à 3-points et 3 rebonds pour 6,6 d'évaluation en 19,1 minutes de temps de jeu en moyenne. Quentin Ruel avait conquis le public de la salle Michel Gloaguen d'entrée de jeu : sa campagne de Leaders Cup avait été remarquable avec en moyenne 11 points et 4 rebonds sur les 7 rencontres disputées.

Avec ce nouveau contrat, Quentin Ruel continue son "road trip" des clubs sur la façade Atlantique. Mise à part Cholet Basket (où il a joué trois saisons pour l'équipe Espoirs), le natif de Lisieux n'a connu que des clubs de l'Ouest de la France ! Flamanville-Les-Pieux d'abord, puis Cherbourg, Caen, Rouen et donc Quimper depuis 2021.