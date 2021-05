Quimper : David Jackson ne rejouera pas cette saison

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Comme rapporté plutôt par Le Télégramme et Ouest-France vendredi dernier, David Jackson sera bien absent entre 4 et 6 semaines. A la suite d'une déchirure musculaire intervenue lors de la rencontre entre Quimper et Aix-Maurienne, l'arrière américain sera écarté des terrains jusqu'à la fin de la saison. Un énorme coup dur pour le club breton qui occupe la troisième place de Pro B après 22 rencontres.

Véritable métronome de la formation de Laurent Foirest, David Jackson tournait à 14,1 points, 3,9 rebonds et 3 passes décisives pour 15 d'évaluation. L'absence du meilleur marqueur et de la meilleure évaluation de l'équipe pourrait coûter une montée à l'échellon supérieur.

En plus du forfait de son joueur américain, Quimper devra aussi faire sans Charly Pontens qui participera au stage de préparation au Tournoi de Qualification Olympique (TQO) qui se déroulera du 16 au 23 mai. Son absence pourrait être prolongée s'il venait à être appelé pour participer au TQO en Autriche qui aura lieu du 26 au 31 mai. Une absence totale de 15 jours qui pourrait lui faire manquer cinq matchs (Denain, Saint-Quentin, Lille, Paris et Nantes).

Les Béliers de Kemper vont sûrement devoir faire appel à un pigiste médical. Concernant David Jackson, ce n'est pas la fin de son histoire avec Quimper puisqu'il est toujours sous contrat jusqu'en juin 2022.