Quimper : Le président Bernard Kervarec pour le maintien des playoffs en 2021

Par vote, les présidents de Pro B ont décidé que les éventuels playoffs disputés en fin de saison entre les équipes classées de la 2e à la 8e place à l'issue de la saison régulière plus le vainqueur de la Leaders Cup ou le 9e ne pourraient être modifiés. En somme, en 2020-2021 il y aurait des playoffs dans la formule prévue au départ (quarts, demies et finales au meilleur des trois manches) ou il n'y en aurait pas.

Alors que les présidents devraient opter pour la poursuite de la saison régulière et d'un championnat allant jusqu'au terme des 34 journées, il apparaît difficile de croire que les playoffs pourront être disputés d'ici le 15 juin. Toutefois, le président des Béliers de Quimper Bernard Kervarec milite pour qu'ils soient maintenus. Il s'en explique dans Ouest-France.

"Je suis pour des playoffs parce que si on n’en fait pas, le championnat va perdre de son intérêt au fil du temps, avec des équipes qui ne seront plus concernées ni par la montée, ni par le maintien. Cela fausserait beaucoup de choses. On peut faire des playoffs sur une semaine, avec des matches secs ! J’entends dire qu’on n’avait pas voté pour ça. Mais on n’avait pas non plus voté pour des matches à huis clos. Tout ce qui a été voté peut être revoté. C’est tellement inédit, tout ce que l’on vit, qu’il faut savoir s’adapter."