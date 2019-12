Quimper : le président Bernard Kervarec vise les playoffs

PRO B

9 victoires, 4 défaites. Tel est le bilan de l'UJAP Quimper en Pro B. Sur le papier, l'équipe est parfaitement équilibrée avec des postes doublés, en plus d'une bonne alchimie au sein du groupe. Toutefois, les résultats surprennent un peu le président du club, Bernard Kervarec. Dans Ouest France, celui-ci annonce viser les playoffs désormais. Et souhaite être classé le pus haut possible.

"C’est inattendu. Il y a une équipe qui est au top. J’ai annoncé d’ores et déjà qu’on jouait désormais les playoffs. On ne va pas se cacher, quand même ! On les veut. L’idéal serait même de finir dans les quatre premiers, ce qui nous permettrait de recevoir en playoffs. (...). Finir dans le milieu de tableau, on l’avait envisagé. Mais le niveau de jeu, à part l’accident de Blois (défaite 84-58), fait qu’on peut viser plus haut."

Quimper à l'occasion d'améliorer son bilan en recevant deux fois de suite pour commencer 2020, d'abord Gries/Oberhoffen puis Nantes pour le derby de l'Ouest.