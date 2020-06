Quimper conserve Ryan Reid pour la saison prochaine

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Laurent Foirest, coach de l'UJAP Quimper, avait clamé ses envies de continuité et de stabilité. Ryan Reid avait exprimé son souhait de rester dans le Finistère. C'est donc logiquement que les deux parties se sont entendues sur une prolongation de contrat pour la saison 2020/21.

Arrivé l'été dernier, Ryan Reid (33 ans) a mis son agressivité défensive au service de l'équipe, tout en pesant 9,5 points, 3,7 rebonds et 1,3 passes décisives pour 9,4 d’évaluation de moyenne en 24 matchs disputés. Qualifié de "joueur indispensable", son tir à mi-distance a été précieux et devrait continuer de faire des malheurs sur les parquets de Pro B la saison prochaine.

L'intérieur jamaïcain possède également une expérience du haut-niveau. Formé à l’Université de Florida State, il a par la suite été drafté en 2010 à la 57e position par les Indiana Pacers avant d’être envoyé chez le Thunder d’Oklahoma City. Il y a disputé 4 rencontres de NBA avant de décrocher un contrat à Porto Rico. En France, l'intérieur a évolué trois années au plus niveau, avec la Chorale de Roanne entre 2012 et 2014 et avec Nancy en 2014/15. Après l'Asie et le Canada, il est revenu dans l'antichambre de la Pro A, sous le maillot quimperois.