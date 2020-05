Quimper et Gries-Oberhoffen sur les rangs de Bathiste Tchouaffé

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Alors que la saison collective de son club formateur du Poitiers Basket 86 a été compliquée et que sa première partie d'exercice 2019/20 n'a pas été réussie, Bathiste Tchouaffé (1,97 m, 21 ans) s'est ressaisit et a passé un cap sur la fin de saison. Beaucoup plus agressif, le capitaine de la génération 1998 champion d'Europe U16 (en 2014) et U18 (en 2016) a tourné à 16,7 points à 48,5% de réussite aux tirs (dont 36% à 3-points), 2,9 rebonds, 1 passe décisive et 4,7 fautes provoquées en 22 minutes.

Une fin d'exercice qui attire les convoitises. Alors que bon nombre de clubs de Jeep ELITE regardent à l'étage en-dessous pour faire leur marché de joueurs formés localement (JFL), les clubs de Pro B renouvellent ainsi leur quota de JFL à leur tour.

Selon nos informations, l'UJAP Quimper et le Basket Club Gries-Oberhoffen seraient intéressés par les services du poste 2/3 français. Quimper cherche un shooteur pour remplacer Lucas Dussoulier (parti à Nanterre) dans l'aile. De son côté, le BCGO cherche à pouvoir compter sur de nombreux shooteurs dans son projet de jeu up-tempo avec un gros volume de tirs extérieurs.

Rappelons que Bathiste Tchouaffé a signé trois ans à la JL Bourg à l'été 2018. Peu utilisé en 2018/19, il a été prêté à Poitiers en 2019/20. Il devrait être libéré par le club bressan afin de signer son nouveau contrat.