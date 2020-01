Quimper fait le job, Nancy au bout du suspense !

Après le revers de Nantes à domicile face à Blois, Quimper avait l'occasion de prendre seul la deuxième place, à condition de l'emporter face à Gries-Oberhoffen. L'Ujap a été au rendez-vous en signant sa septième victoire en sept matchs à domicile en championnat cette saison. Les Quimpérois ont infligé un 17-4 fatal au BCGO au retour des vestiaires avec le trio Dussoulier-Jackson-Moneke comme menaces principales. Sur sa lancée, Quimper a compté jusqu'à 20 longueurs d'avance dans le quatrième quart-temps (84-64) pour finalement l'emporter 86-76.

Ron Lewis en sauveur

Sur le podium aux côtés de Nantes, on trouve désormais Nancy qui s'est imposé au bout du suspense face à Saint-Chamond, 92-89 après prolongation. Auteur de 10 de ses 22 points en prolongation, Ron Lewis s'est racheté de la plus belle façon de sa tentative ratée en fin de quatrième quart-temps en inscrivant le panier de la gagne, à 3 points, avec un grand sang-froid !

Mesdames et messieurs Ron Lewis (@LEW_100) for the win #GoSLUC pic.twitter.com/jAMeUex616