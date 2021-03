Quimper frappe fort à Denain, Rouen et Evreux enchaînent

PRO B

Retour sur terre pour Denain, premier de la division après avoir enchaîné 7 victoires en 8 matchs, et qui se retrouve ce soir quatrième suite à son revers sans appel à la maison devant Quimper. Les Denaisiens ont pris l'eau dans le deuxième quart-temps lors d'un 10-0 conclu par le 2+1 de Bathiste Tchouaffé (23-34). Inarrêtable au retour des vestiaires avec quatre paniers à 3 points, Bathiste Tchouaffé (29 points à 6/7 à 3 points), a permis aux Béliers d'enfoncer le clou à 10 minutes de la fin (41-58).

Avec l'aide d'un David Jackson efficace (17 points à 6/8 au tir) et d'un Ryan Reid dominant des deux côtés du parquet (10 points, 5 rebonds, 5 passes décisives, 2 contres), Quimper a ainsi pu s'imposer 80-58 et rejoindre Saint-Quentin en tête du championnat.

Deux belles frayeurs pour Evreux et Rouen

Parmi les autres rencontres marquantes de la soirée, deux belles frayeurs pour Evreux et Rouen, respectivement vainqueurs à domicile face à Souffelweyersheim (107-96) et Vichy-Clermont (105-100).

Les Ebroïciens comptaient notamment 18 points d'avance à moins de 8 minutes de la fin, mais ont ensuite subi la révolte de Souffelweyersheim emmenée par Dustin Thomas (23 points, 15 rebonds, 5 passes décisives). Le BCS a en effet passé un 18-0 conclu par 5 points de Louis Marnette et un lancer de Dustin Thomas pour égaliser à 87-87. Ce dernier a même manqué son deuxième lancer qui aurait pu offrir la victoire aux Alsaciens.

En prolongation, Evreux a alors pris le dessus en faisant feu de tout bois avec un 13-0 alimenté par Austin Tilghman (19 points,5passes décisives) et les 3 points de la paire Sidibé-Barrueta pour l'emporter 107-96 et signer un troisième succès de suite.

Rouen avait également déployé un beau collectif pendant trois quart-temps face à Vichy Clermont, menant sereinement de 15 points à l'entrée du quatrième quart-temps (78-63). Mais la JAVCM n'a jamais lâché et a été récompensé de ses efforts en alignant un 11-3 puis un 11-2 avec le quatuor Batemon-Denave-Utomi-Bronchard à la manoeuvre afin de revenir à 95-95.

Sous pression, les Rouennais ont réussi à répondre par un 2+1 de Pierre-Etienne Drouault puis un 3 points de Marcus Gomis pour sceller le sort du match en leur faveur (105-100).

Aix-Maurienne se reprend à Antibes, Lille confirme face à Poitiers

Enfin, Aix-Maurienne a enfoncé Antibes en allant s'imposer 76-63 à l'AzurArena dans un match ponctué par les 23 points de David Ramseyer. Relégués à -19 en début de deuxième mi-temps, les Sharks en sont désormais à six revers de suite.

Sur la lancée de sa victoire à Blois, Lille n'a laissé guère plus de chances à Poitiers, relégué à -15 à la pause (47-32) et dépassé dans le dernier quart-temps face aux trois dunks de Luc Loubaki (17 points, 5 passes décisives) et au match presque parfait de Thomas Hieu-Courtois (18 points à 6/7 au tir, 6 rebonds, 3 passes décisives, 0 ballon perdu en 25 minutes pour 25 d'évaluation). Battus 92-66, les Poitevins restent sous la menace en bas de tableau.