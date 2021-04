Quimper prend sa revanche sur Rouen, Mérédis Houmounou délivre Nancy au buzzer (vidéo)

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Statu uo en tête du championnat avec les succès de Quimper et Nancy ce lundi soir. Battus à Rouen vendredi soir (79-74), les Quimpérois ont pris leur revanche avec la manière suite à un troisième quart-temps qui a fait complètement basculé la rencontre (33-13).

Les Béliers ont notamment aligné un 22-3, alimenté par dix points consécutifs de Bathiste Tchouaffé (19 points) et deux missiles à 3 points de Charly Pontens (9 points, 6 passes décisives) pour régler l'addition (75-55). Si on peut également mentionner Paul-Lou Duwiquet (8 points, 5 passes décisives), en forme ces dernières semaines, Quimper a aussi pu compter sur une paire intérieure Rambaut-Reid (18 et 15 points) qui a tenu bon face à la raquette rouennaise pour assurer la victoire (92-80).

Nancy passe sur le fil



Nancy avait aussi la pression à la maison face à Evreux et l'ALM a maintenu la tension jusqu'au bout, notamment après avoir repris la main avec autorité au retour des vestiaires suite à un 12-1 et compté 9 longueurs d'avance en fin de troisième quart-temps (50-59).

Le Sluc a produit les efforts nécessaires pour revenir, avec un précieux Bruno Cingala-Mata au passage et un tandem Lewis-Labanca « clutch » de loin, pour revenir au score puis passer devant (73-70). Jhornan Zamora a inscrit un 3 points égalisateur à 15 secondes de la fin (qui aurait pu être sanctionné d'une faute en prime). Avec un grand sang-froid, Mérédis Houmounou a alors su attendre le bon moment pour driver vers le cercle et déposer le ballon dans le cercle à 0,5 seconde de la fin pour sceller la victoire des Nancéiens, 77 à 75.

