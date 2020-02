Quimper repart fort, Antibes se rachète

PRO B

Quimper n'en finit plus de confirmer et peut ranger le match de ce soir à Rouen au rang des prestations abouties tant les troupes de Laurent Foirest ont été maîtres du tempo. Le trio Jackson-Moneke-Reid (19, 16 et 20 points) a ainsi permis à l'Ujap de prendre rapidement les devants afin de mener 52-41 à la pause.

Puis lorsque les locaux ont tenté un retour en revenant à 50-56, les Quimpérois ont répliqué par un 17-3 bouclé par les 3 points de Paul-Lou Duwiquet et David Jackson (53-73). Malgré une ultime tentative rouennaise, l'Ujap a signé un succès maîtrisé, 85-75, et pointe désormais à 16 victoires, tout comme le leader Blois, mais avec un match de plus.

Antibes finit fort, Paris se fait peur

Dans les autres matchs de la soirée, à noter le sixième succès de suite des Antibois qui ont retrouvé le sourire ce vendredi soir après leur non-match en finale de la Leaders Cup contre Nantes. A la maison contre Souffelweyersheim, les Sharks ont d'abord souffert, malmenés par la recrue du BCS Joe Burton, auteur de 17 points et 18 rebonds. C'est finalement grâce à un 14-1 infligé en toute fin de match que les Azuréens, guidés par Roko-Leni Ukic et Zaid Hearst dans le money-time, l'ont emporté 68 à 61.

Saint-Chamond, facile vainqueur de Saint-Quentin (96-80), reste à égalité avec Antibes au pied du podium, talonné par Lille qui l'a emporté sur Denain (67-59).

Désormais assurés de participer aux prochains playoffs, les Nantais sont allés gagner à Aix-Maurienne (68-73) tandis que Paris a également signé un précieux succès à l'extérieur, 88-89 sur le parquet de Vichy-Clermont. Alors qu'ils menaient de 14 points dans le dernier acte, les Parisiens se sont fait une grosse frayeur mais ont assuré l'essentiel.

Enfin, Gries-Oberhoffen a fait imploser Fos-sur-Mer en fin de match pour l'emporter 105 à 84. Asier Zengotitabengoa (30 points) et Josep Franch (18 points, 12 passes décisives) ont été les grands artisans de cette victoire.