Quimper s'impose facilement à Boulazac

PRO B

Crédit photo : Béliers de Kemper

Les Béliers de Kemper ont parfaitement débuté leur saison régulière en s'imposant 84-64 au Palio face à Boulazac ce dimanche après-midi. Chez les Périgourdins, la formation finistérienne avait pourtant 6 points de retard (23-17) au bout de 10 minutes de jeu. Mais les hommes de Laurent Foirest ont ensuite mis les ingrédients nécessaires pour prendre le dessus sur une équipe qui semble mal articulée par rapport aux spécificités de la Pro B.

Disciplinés (22 passes décisives pour 12 balles perdues) et adroits (56,5% de réussite aux tirs, dont 10/22 à 3-points), dominateurs au rebond (33 prises à 25), ils ont fait l'écart petit à petit pour l'emporter de 20 points. Le poste 4-3 Quentin Ruel s'est distingué avec 22 points à 9/12 aux tirs, 5 rebonds et 2 passes décisives pour 28 d'évaluation en 29 minutes. Ryan Harrow a également été très solide (19 points à 6/7 et 5 passes décisives pour 24 d'évaluation en 23 minutes).

Le BBD, après une Leaders Cup déjà compliquée, va certainement devoir réfléchir à des ajustements pour gagner en compétitivité.