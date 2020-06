Quimper s'intéresse à Johan Randriamananjara

PRO B

Crédit photo : JL Bourg

L'intérêt de Saint-Quentin pour le jeune arrière français Johan Randriamananjara (1,98 m, 20 ans) n'a pas été confirmé par le club picard qui préfère se tourner vers d'autres pistes. Un cador de la Pro B, l'UJAP Quimper 29, est en revanche sur ses rangs.

Selon nos informations, Laurent Foirest serait interessé par le profil de ce jeune joueur très grand pour son poste. Après une saison à faire la navette entre le groupe pro et le Championnat Espoirs, le joueur français pourrait donc trouver un point de chute à Quimper. Il s'était aussi montrer en verve lors du Camp LNB sous les ordres de Mickaël Hay, coach de Blois.

C'est dans un rôle similaire à celui de Pierre Brun cette saison qu'il pourrait faire ses débuts dans l'antichambre de la Jeep ELITE. Passé par le Centre Fédéral, il tournait en 2019/20 chez les Espoirs à 11,7 points à 48,6% de réussite aux tirs dont 37,2% à 3-points, 4,7 rebonds, 4,3 passes décisives et 1,6 interceptions pour 13,8 d'évaluation. Capable d'évoluer sur le poste 2 et le poste 3, il se retrouverait derrière David Jackson, Bathiste Tchouaffé et Paul-Lou Duwiquet.

À noter que contrairement à Saint-Quentin, le club breton possède un centre de formation agrée donc n'a pas l'obligation d'avoir quatre joueurs de moins de 23 ans.