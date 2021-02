Quimper se reprend face à Fos-sur-Mer, fin de série pour Blois à Evreux

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Quatre matchs au programme, quatre victoires à domicile en Pro B ce vendredi soir, avec pour choc de la soirée la rencontre entre Quimper et Fos-sur-Mer, en remake de la dernière finale de la Leaders Cup. Les Quimpérois ont ainsi pris leur revanche malgré une entame compliquée, la faute à une adresse extérieure insolente des Fosséens, à 9/13 (28-40). Il a alors fallu un 11-0 en fin de première mi-temps avec le duo Pontens-Reid à la baguette (43-45) puis un 14-3 au retour des vestiaires, avec un Bathiste Tchouaffé dans tous les bons coups (17 points), pour inverser complètement la tendance (77-76).

Au prix d'une grosse défense, les Provençaux ont toutefois réussi à relancer le suspense en débutant le quatrième quart-temps par un 11-0 (77-78). Il a alors fallu tout le sang-froid de Bathiste Tchouaffé et la hargne de Junior Etou au dunk pour que Quimper arrache la victoire. Malgré tous les efforts de Jean-Michel Mipoka et Kevin McClain (24 et 28 points), les hommes de Rémi Giuitta ont fini par s'incliner 94-90 sur deux ultimes lancer-francs de l'homme du match, Ryan Reid, que les Provençaux n'ont jamais pu contenir (20 points, 8 rebonds, 5 passes décisives, 4 interceptions), 29 d'évaluation, +31 au +/- !).

Jhornan Zamora pour délivrer Evreux

Quimper profite au passage du revers de Blois à Evreux pour reprendre la tête du championnat. Privés de Benjamin Monclar (béquille), les Blésois, qui restaient sur cinq victoires consécutives, ont d'abord mis du temps à se mettre dans le match, après avoir notamment encaissé un 10-3 en premier quart-temps et en difficulté face à Dimitri Radnic. A 3 points, Jhornan Zamora a même porté la marque à 34-21 avant de voir Blois refaire son retard avec une première offensive de la paire Johnson-Tanghe avant la pause (41-33) puis un 10-0 conclu par le dunk de Mathis Dossou-Yovo dans le troisième quart-temps (50-48).

L'ADA a fini par passer devant au début du quatrième quart-temps suite à deux paniers à 3 points de Tyren Johnson et Alexis Tanghe, puis un 6-0 avec l'aide de Lamine Sambé et Thomas Cornély (65-66). Evreux a tenu le choc en répondant par un 3 points de Yunio Barrueta et un panier d'Austin Tilghman, mais Thomas Cornély a relancé les siens avec un 2+1 (71-69). Sous tension, l'ALM a fini par trouver la solution sur deux paniers à 3 points signés Jhornan Zamora sur deux services d'Austin Tilghman qui a ensuite scellé le succès des Ebroïciens au lancer-franc (81-73).

Lille solide, Vichy-Clermont hausse le ton

Dans les autres rencontres de la soirée, Lille a pris le meilleur sur Antibes dans une rencontre marquée par une certaine maladresse à 3 points des deux côtés (6/36 en cumulé) mais aussi une formation du LMB qui a fait la course en tête toute la partie, résistant à un Ali Traoré efficace (18 points, 8 rebonds, 2 contres) et s'appuyant sur Jean-Victor Traoré et Jonathan Kazadi (15 points, 7 rebonds, 4 passes décisives) sur la fin pour l'emporter 68-58.

Vichy-Clermont est pour sa part revenu de loin face à Nancy, après avoir notamment compté 14 points de retard en première mi-temps, pour s'imposer 100 à 98 et signer une deuxième victoire consécutive. Menés 47-54 à la pause, les hommes de Guillaume Vizade ont inversé la tendance en deuxième mi-temps, emmenés par un David Denave des grands soirs (24 points, 14 décisives), pour guider les siens dans un retour de feu. Il y a d'abord eu un 10-3 pour boucler le troisième quart-temps, puis un incroyable 15-0 pour mettre fin au suspense (96-79) malgré l'extraordinaire adresse du Sluc sur la fin.