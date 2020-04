Quimper songe à la montée en Jeep Elite

La fin de championnat pourrait avoir du bon pour certaines équipes de Pro B, si d'aventure une ou deux montées étaient actées. Selon les scénarios, l’UJAP Quimper (actuel deuxième de Pro B) pourrait en profiter pour monter en Jeep ELITE dans le cas où la Ligue Nationale de Basket (LNB) choisissait d'élargir le championnat à 20 clubs. Pour le président de Quimper, Bernard Kervarec, l’heure est à la réflexion.

« On réfléchit, a-t-il avoué à Ouest-France. Les clubs de Pro B ne seront pas les plus impactés. Les budgets sont moindres, les joueurs moins payés, et le chômage partiel impacte plus les clubs d’élite, comme il y a un palier de dédommagement. Nous, on voit ce qui peut se faire avec nos partenaires. Le projet reste le même. On dit qu’une montée ne se refuse pas. Je ne peux pas faire de langue de bois, mais c’est un scénario qui est aussi là pour nous. »