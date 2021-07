Raijon Kelly prolonge à Lille

Élément clé de l'effectif lillois la saison dernière, Raijon Kelly (1,91 m, 28 ans) a prolongé au LMB ce vendredi 23 juillet, a annoncé le club sur ses réseaux sociaux. Débarqué du championnat suisse l'été dernier, le meneur américain tournait à 13,9 points, 2,8 rebonds et 4,8 passes décisives pour 14,9 d'évaluation en 30 minutes de jeu. Réputé pour son efficacité offensive, Kelly avait connu une adaptation délicate en début de saison avant de s'affirmer comme le chef d'orchestre du Lille Métropole Basket. Il partagera toujours la mène avec Louis Rucklin, lui aussi prolongé dans le Nord. À l'annonce de cette nouvelle, le coach Maxime Bézin n'a pas caché son enthousiasme dans le communiqué du club :

« Le retour de Raijon est une très grande satisfaction à la fois pour des raisons humaines mais aussi sportives. Au même titre que Thomas, cela démontre que les joueurs ont envie de s’inscrire dans le projet. On va pouvoir véhiculer une identité forte que l’on construit au fil des saisons. Je considère. Son retour est bon pour notre compétitivité, c’est aussi un point positif pour le reste de la construction de l’effectif. Au départ, Raijon était un pari que le club a pris, non pas quant à son niveau de jeu mais sur sa compatibilité avec la Pro B, un championnat particulier. Le joueur l’a validé en mettant un peu de temps à en prendre la mesure, dans un contexte pas évident. Il a au final éclos à partir de janvier, quand on a commencé à jouer plus souvent. C’est un compétiteur, il a trouvé son rythme quand la compétition est revenue. Il aura des responsabilités au sein de l’effectif. Je me réjouis du fait qu’il les accepte. C’est un signal fort envoyé à son coach, à ses partenaires. »