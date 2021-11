Reginald Johnson remplace Eric Nottage à Antibes

PRO B

Crédit photo : BC Budivelnyk

Décevant, Eric Nottage a déjà quitté les Sharks d'Antibes, afin de rejoindre le Dinamo Bucarest en Roumanie. Pour le remplacer, le club azuréen a fait appel à Reginald dit "Reggie" Johnson (1,87 m, 27 ans).

Reginald Johnson arrive chez les Sharks d'Antibes, Eric Nottage s'en va



Toutes les infos ici : https://t.co/iaf8Ce9g0V#GoSharks pic.twitter.com/jv2jKcMaGx — Antibes Sharks (@AntibesSharks) November 9, 2021

Le Chicagoan a partagé son cursus NCAA entre les universités de Miami (en Ohio) et Hampton avant de passer professionnel en 2016. Après ses débuts en Suède, il a évolué à Ourense en deuxième division espagnole avant de jouer deux années en Hongrie. Meilleur marqueur du championnat en 2019-2020 (21,1 points à 49,8% de réussite aux tirs, en plus de 3,3 rebonds et 3,6 passes décisives en 34 minutes), ce combo-guard (poste 2-1) a ensuite rejoint le BK Boudivelnyk Kiev en Ukraine (10,9 points à 38,2%, dont 25% à 3-points sur 3,6 tentatives par match, 2,7 rebonds et 3,2 passes décisives en 24 minutes).

"C’est un meneur/combo avec une taille et un côté athlétique très utile pour la Pro B, décrit son futur entraîneur Daniel Goethals. Il est très percutant et est capable de se créer son tir avec ou sans écran. Partout où il est passé il a montré des choses intéressantes. Même dans une ligue très relevée comme la première division ukrainienne, et avec un rôle différent, il a été capable de continuer son développement la saison dernière. Humainement, c’est une personne très calme au quotidien ; mais c’est un extrême compétiteur. Il va pouvoir nous aider dans la créativité et le scoring en périphérie."

S'il ne sera pas de la partie ce mardi soir contre Quimper, le club azuréen espère l'aligner à Vichy ce samedi 13 novembre.