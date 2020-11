Rémi Giuitta (Fos) : « Pour l'instant, on n'a pas cet esprit tueur »

A la tête d'un bel effectif cette saison encore, l'entraîneur Rémi Giuitta sait que ses troupes sont encore en rodage. Les Provençaux ont fait le travail vendredi soir en quart de finale de la Leaders Cup face à Souffelweyersheim (78-73) malgré les absences de Sullivan Hernandez et Jaraun Burrows.

Mais ce qui chagrine le coach de Fos Provence Basket, c'est d'avoir vu le BC Souffel' malmener l'écart de 23 points à l'entrée du money-time par un 20-2 qui a causé quelques frayeurs à ses troupes sur la fin. Pour cause, ce n'est pas la première fois que ça arrive, alors que les Fosséens restaient sur un premier avertissement sans frais face à Saint-Quentin (73-71) suivi d'un revers à domicile contre Nantes après avoir compté 10 points d'avance dans le quatrième quart-temps (73-78)

« Le plus important dans ce type de compétition c'est de gagner. Après je regrette ce relâchement dans le dernier quart-temps, surtout qu'on l'a déjà payé face à Nantes, a-t-il déclaré après la rencontre. Ce n'est pas normal de se relâcher. On n'est pas une équipe capable de faire ça. On est une équipe qui doit mettre de l'intensité pendant 40 minutes, mettre de l'engagement, comme on l'a fait en première mi-temps puis pour passer à +23. Après, on tombe dans la facilité, on ne met plus un tir. On joue pour se faire plaisir au lieu de rester dans ce qui nous a permis de passer devant. A jouer avec le feu, on s'est déjà brûlé une fois. Là, on contrôlait quand même le match, mais on aurait pu s'éviter un final comme ça. Surtout que j'aurais pu faire plus tourner, intégrer les jeunes du centre de formation et offrir aussi un peu de repos. Ce sont des détails qui comptent ».