Rémi Giuitta (Fos) : "On a besoin d'enchaîner les victoires"

Ce vendredi, Fos Provence veut éviter de tomber chez la lanterne rouge, Poitiers. Surtout que les BYers (5 victoires en 15 matchs) ont besoin de victoires pour s'éloigner de la zone rouge, revenir dans la course aux playoffs et changer la dynamique après une première partie de saison difficile.

"On a besoin d'enchaîner les victoires, reprendre de la confiance collective, annonce l'entraîneur Rémi Giuitta à Maritima. Ca passe par une dynamique positive de résultats. Que se soit Poitiers ou Blois, on ne fait pas de différence. Certes on risque d'être très attendu à Poitiers qui doit nous avoir dans le viseur comme une équipe mal classée qu'ils ont besoin de battre. On sait que ça ne sera pas facile. Il y a un changement d'entraîneur puis de meneur, c'est une équipe remaniée donc c'est toujours un peu perturbant de ne pas connaître complétement l'adversaire. Ceci étant, il faut éviter de faire le yo-yo dans les matchs. C'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui, on a de très bonnes séquences ternies par des passages où on est moins bien. On relance l'adversaire et on s'en remet à des fins de matchs qui ne nous sourient pas. Il faut être capable de faire la différence avant le money time pour s'éviter des fins de match trop stressantes. On a la capacité de le faire maintenant il faut le réaliser."