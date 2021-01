René Rougeau, la renaissance contre Aix-Maurienne

PRO B

Crédit photo : Grégory Leroy

"Il a été très bon : ça fait du bien de le voir remettre des paniers comme l'an dernier, car cela n'a pas toujours été le cas depuis le début de saison." En une phrase, Jean-Baptiste Lecrosnier, le coach du Nantes Basket Hermine, a tout résumé concernant le cas de René Rougeau. Jusqu'au week-end dernier, l'ailier-fort du NBH était en difficulté sur ses premières sorties.

"Je me devais de revenir à un niveau de jeu plus élevé"

"J'ai été fortement touché par la COVID-19, rappelle celui dont la famille de son père est d'origine française. Et en plus, le fait de n'avoir joué que six matchs ne m'a pas permis trouver le bon rythme. Pour aider l'équipe, je me devais de revenir à un niveau de jeu plus élevé."

Dans les Bouches-du-Rhône, René Rougeau avait inscrit seulement 5 points en 18 minutes contre les BYers (photo : Sébastien Grasset)

Alors qu'il n'avait jamais dépassé la barre des dix points en championnat depuis la reprise, l'expérimenté poste 4 du NBH (34 ans) a signé son match référence contre Aix-Maurienne avec 24 points à 10/14 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes pour 27 d'évaluation, ce samedi 23 janvier.

"Probablement le meilleur match de la saison dans la peinture"

"Je n'ai pas douté mais j'ai beaucoup parlé avec Abdel (Kader Sylla) et mon agent cette semaine et ça m'a énormément aidé, explique l'ancien étudiant de l'Université du Nevada. Cela m'a permis de remettre tout à plat pour en revenir aux bases." De quoi permettre à la formation de Loire-Atlantique de renouer avec la victoire, après deux revers contre Saint-Quentin puis à Poitiers. "C’est probablement notre meilleur match de la saison dans la peinture, lâche-t-il. Cela a été la clef du match. Et comme tout le monde a été plus dur en défense, on a logiquement gagné." Deuxième à l'évaluation la saison passée (18,4), le Sacramentin semble avoir lancé sa saison pour de bon...

À Rezé,