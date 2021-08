Rene Rougeau et Henri Kantonen de retour à Kauhajoki, en Finlande

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'un a fait vibré la Trocardière de Nantes, l'autre la Halle Marlioz d'Aix-Maurienne, et tous deux se retrouveront à nouveau sur les parquets finlandais l'an prochain. Rene Rougeau (1,98 m, 35 ans) et Henri Kantonen (1,98 m, 23 ans) font leur retour dans le club de Kauhajoki, club avec lequel ils ont été champions au terme de l'exercice 2017-2018.

Formé à l'Université du Nevada à Las Vegas avec les Runnin' Rebels, Rougeau a lancé sa carrière au Mexique, où il a fortement progressé en 3 saisons. Après deux ans en Israël avec le Maccabi Haifa et un retour éclair au Mexique, Rougeau a rejoint Kauhajoki en 2017 où il a remporté le titre de champion deux années de suite. Débarqué à Nantes lors de l'intersaison 2019, le poste 4/3 américain a réalisé une excellente première saison, terminant avec la quatrième meilleure évaluation moyenne de Pro B. Auteur d'une saison 2020-2021 plus délicate au cours de laquelle il a été diminué par la Covid-19, il compilait 12 points, 4,8 rebonds et 1,8 passe décisive pour 12,5 d'évaluation.

Son compère Henri Kantonen, quant à lui, n'avait jamais quitté sa Finlande natale avant cette expérience à Aix-Maurienne. Après avoir connu une ascension remarquable au cours de ses trois premières années en deuxième division finlandaise, le joueur capable d'évoluer aux postes 1, 2 et 3 a rejoint Kauhajoki lors du premier sacre (2017-2018). Au terme de deux saisons à Vilpas où il s'est affirmé comme un joueur polyvalent, Kantonen s'est expatrié en Savoie, du côté d'Aix Maurienne. Irrégulier dans ses performances, il a peiné à s'affirmer sur le long terme malgré de belles sorties et quelques coups d'éclat, à l'image de son shoot au buzzer contre Saint-Quentin en avril dernier. À l'AMSB, il valait 6,4 points, 3,4 rebonds et 3 passes décisives pour 8,5 d'évaluation.