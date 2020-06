René Rougeau reste à Nantes

3e annonce du Nantes Basket Hermine et 3e prolongation. La formation de Loire-Atlantique vient d'indiquer dans un communiqué que René Rougeau (1,98m, 34 ans) sera toujours de la partie en 2020/21. C'est la 3e resignature après Garry Chathuant et Thibault Desseignet au contraire de Mathis Guillou qui quitte le NBH. Comme ses deux autres coéquipiers, René Rougeau prolonge jusqu'en 2022.

"Voilà un bon moment que l’on travaillait pour ce qui était pour moi l’une de mes priorités, à savoir conserver René au sein de l’équipe, fait savoir Jean-Baptiste Lecrosnier sur le site du club. Sa polyvalence sur les postes 3/4, ses qualités d’adaptation, son intelligence sur et en dehors du terrain ont été déterminantes. Il possède un réel tempérament de compétiteur, en match comme à l’entraînement, et il est capable de réaliser énormément de choses sur le terrain grâce à un registre de jeu large et complet. C’est un vrai leader pour le groupe avec qui il est parfois exigeant, mais il l’est également avec lui-même. C’est une réelle satisfaction que de prolonger cette expérience avec René !"