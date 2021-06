Retour à la compétition pour l'ADA Blois ce mardi, sans Tyren Johnson

L'ADA Blois fait son retour à la compétition ce mardi soir avec un match sur le parquet de Vichy-Clermont sur son parquet. Blois a été touché par le Covid puisque deux joueurs de son effectif ont été testés positifs. Le club a même dû reporter trois matches en une semaine, contre Lille, Gries-Oberhoffen et Nancy. L'équipe de Mickaël Hay s'est rendue à Vichy pour disputer ce match de la 26e journée de championnat au Palais des Sports Pierre Coulon à partir de 19h. Cependant, l'ancien MVP du championnat Tyren Johnson n'en sera pas, lui qui est encore en isolement.

L'ADA entame la dernière ligne droite de sa saison puisqu'il reste à l'équipe blésoise six matches avant la fin de la saison. Pour monter en Jeep ELITE, Blois doit rester dans les deux premiers. Actuellement, l'équipe compter 19 victoires et 9 défaites.

"Il faut y aller avec plein d’envie, annonce Mickaël Hay dans La Nouvelle République. On rentre dans le tas. Il n’y a plus besoin de réfléchir, plus besoin de penser… On joue et on voit ce que ça donne. De toute façon, en jouant tous les deux jours, la préparation sera hyper-limitée."