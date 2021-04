Retour du public dans les salles à partir du 19 mai

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Ce jeudi, le président de la République française Emmanuel Macron a dévoilé lors d'un entretien accordé à la presse quotidienne régionale (et notamment Le Progrès) les dates clés du "retour à la normale" après la crise de la COVID-19. Il y a d'ailleurs plusieurs bonnes nouvelles pour les sportifs.

Première chose, dès le 19 mai, les salles seront en capacités d'accueillir de nouveau des spectateurs (800 en intérieur et 1 000 en extérieur). Chose qui n'est clairement pas anodine, tant le public manque au sport actuel. D'autant plus que la saison de Jeep ELITE et de Pro B ne sera pas terminée et qu'il est toujours espéré l'organisation du Final 8 pour décerner le titre de champion de France. Le couvre-feu, maintenu à 19h jusqu'à ce moment-là, sera décalé à 19h. On peut donc s'attendre à l'organisation de rencontres en début de soirée.

Du basket avec contact pour les amateurs à partir du 9 juin, en extérieur seulement

Toutefois, il semblerait que la date clé soit le 9 juin. Le couvre-feu passera alors à 23h et les salles de sports seront réouvertes, avec des jauges et des conditions adaptées au protocole sanitaire, mais les basketteur pourront retrouver les gymnases. Cependant, le sport avec contact ne sera pas encore autorisé en salle, mais cette fois possible en extérieur.

Enfin, le 30 juin sonnera la levée totale du couvre-feu et donc le retour à la normale petit à petit. Les évènements pourront se tenir à plus de 1 000 personnes, sous condition d'un pass sanitaire. Il semblerait donc que la vie des clubs français soit des plus mouvementée cet été, pour rattraper un peu le temps perdu et préparer la saison prochaine, que l'on espère normale.