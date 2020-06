Révélé à Aix-Maurienne, Ronald March signe à Roanne (avec une période d'essai)

Ronald March (1,96 m, 26 ans) a donc retourné signé le contrat que lui a proposé la Chorale de Roanne. Après une très belle saison à Aix-Maurienne, cet ailier monté sur ressorts passe donc en première division française, s'il confirme en début de présaison. En effet, son contrat est "assorti d’une période d’essai jusqu’au 31 août" annonce le club ligérien.

S'il est mis à l'essai c'est que Ronald March n'a pas encore joué dans des championnats référencés. En effet, il a suivi son programme universitaire en NAIA avant de passer par l'Inde ou le Luxembourg (en deuxième division !) pour finalement cartonner en Suisse. Meilleur marqueur de la saison 2018/19 de LNA avec les Riviera Lakers (21,6 points par match), il a tapé dans l'oeil d'Aix-Maurienne où il a réalisé une belle saison 2019/20.

"C’est un excellent joueur, lorsqu’on regarde ses vidéos on se rend compte qu’il a un niveau athlétique complètement fou, a commenté l'entraîneur Jean-Denys Choulet. Il est assez complet avec des qualités incroyables des deux côtés du parquet, on a eu des échos très positifs à Aix-Maurienne, aussi bien de la part des dirigeants que de joueurs que je connais. Il est certes fin physiquement, mais il ne recule pas sur les chocs. Il défend et sait faire beaucoup de choses en attaque, près du cercle et à longue distance. Il a du talent, maintenant on verra son adaptation, sachant qu’il y a une période d’essai qui nous laisse l’opportunité de réajuster éventuellement."